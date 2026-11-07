Diyarbakır\'da yağışla birlikte sabah saatlerinde beliren sis görüş mesafesini düşürdü

Diyarbakır'da yağışla birlikte sabah saatlerinde beliren sis görüş mesafesini düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da dünden beri aralıklarla etkisini sürdüren yağış, sabah saatlerinde yer yer sisle birlikte görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü noktalarda sürücüler kontrollü ilerlerken kentte sıcaklık 11 dereceyi gösteriyor.
Diyarbakır'da yağışla birlikte yer yer sis etkili oldu.
Kentte, dünden beri yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte sabah saatlerinde yer yer sis de belirdi. Sisin etkili olduğu yerlerde görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi. Sıcaklık ise 11 dereceyi gösteriyor.
Kaynak: İHA
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