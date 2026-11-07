Diyarbakır\'da yağışla birlikte sabah saatlerinde beliren sis görüş mesafesini düşürdü

Diyarbakır'da yağışla birlikte yer yer sis etkili oldu.

Kentte, dünden beri yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte sabah saatlerinde yer yer sis de belirdi. Sisin etkili olduğu yerlerde görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi. Sıcaklık ise 11 dereceyi gösteriyor.