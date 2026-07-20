Drift tutkunlarından Kütahya Belediyesi'ne çağrı: "Pist daha geç saatlere kadar açık olsun" - Son Dakika
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Drift tutkunlarından Kütahya Belediyesi'ne çağrı: "Pist daha geç saatlere kadar açık olsun"

Drift tutkunlarından Kütahya Belediyesi\'ne çağrı: "Pist daha geç saatlere kadar açık olsun"
20.07.2026 10:40  Güncelleme: 10:41
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Kütahya Belediyesi'nin drift pisti için belirlediği 12.00-19.00 saatleri, çalışan gençlerin tepkisini çekti. Gençler, yaz aylarında yetersiz kalan saatlerin 22.00-23.00'e uzatılmasını talep ediyor. Pistin güvenli sürüş ve sosyal buluşma noktası olduğu vurgulanıyor.

Kütahya Belediyesi tarafından Fuar Alanı'nda oluşturulan drift pistinde uygulamaya konulan 12.00-19.00 saatleri arasındaki kullanım düzenlemesi, drift ve motosiklet tutkunlarının tepkisini çekti. Pistten yararlanan gençler, mevcut uygulamanın özellikle çalışan vatandaşlar açısından mağduriyet oluşturduğunu belirterek, kullanım saatlerinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Pist kullanıcıları, belirlenen saat aralığının yaz aylarında yetersiz kaldığını ifade etti. Gün içinde çalışan birçok kişinin mesai saatleri nedeniyle piste gelme imkanı bulamadığını söyleyen gençler, iş çıkışında güvenli bir ortamda sürüş yapmak isteyen vatandaşların bu uygulama nedeniyle pistten faydalanamadığını dile getirdi.

Pistin yalnızca drift yapılan bir alan olmadığını vurgulayan kullanıcılar, buranın aynı zamanda otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getiren sosyal bir buluşma noktası haline geldiğini belirtti. Gençler, burada hem deneyimlerini paylaştıklarını hem de araçlarını kontrollü bir ortamda kullanma fırsatı bulduklarını ifade ederek, bu tür alanların trafik güvenliği açısından da önemli olduğunu söyledi.

"Burada trafikte değil, güvenli bir alanda sürüş yapıyoruz" diyen gençler, pist sayesinde hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin güvenliğinin korunduğunu belirtti. Kontrolsüz alanlarda yapılan sürüşlerin risk oluşturduğunu ifade eden kullanıcılar, belediye tarafından tahsis edilen bu alanın amacına uygun şekilde daha verimli kullanılabilmesi için saatlerin uzatılması gerektiğini savundu.

Drift ve motosiklet tutkunları, özellikle yaz döneminde hava sıcaklığının da etkisiyle akşam saatlerinde pistin daha yoğun ilgi gördüğünü belirterek, kullanım süresinin en az 22.00 veya 23.00'e kadar uzatılmasını talep etti. Böylece hem çalışan vatandaşların hem de gündüz sıcak nedeniyle piste gelemeyen sürücülerin tesisten daha fazla faydalanabileceğini dile getirdiler.

Gençler, taleplerinin herhangi bir ayrıcalık değil, güvenli sürüş ortamının daha etkin kullanılmasına yönelik olduğunu vurgulayarak, Kütahya Belediyesi'nin kullanıcıların görüşlerini dikkate alıp mevcut uygulamayı yeniden değerlendirmesini beklediklerini ifade etti. Kullanım saatlerinde yapılacak muhtemel bir düzenlemenin hem pistten yararlananların memnuniyetini artıracağını hem de trafikte tehlikeli sürüşlerin önüne geçilmesine katkı sağlayacağını belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Drift tutkunlarından Kütahya Belediyesi'ne çağrı: 'Pist daha geç saatlere kadar açık olsun' - Son Dakika

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