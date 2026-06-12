Dron ile Akıllı Tarım Uygulaması

Eskişehir'in kırsal kesiminde bulunan Yunus Emre Mahallesi'nde bir vatandaş, tarlasını dron ile ilaçlayarak traktör tekerleklerinin ekinlere zarar vermesinin önüne geçti.

Tarım sektöründe gelişen teknoloji, çiftçilerin işlerini kolaylaştırmaya ve ürün verimliliğini artırmaya devam ediyor. Eskişehir'in kırsal kesiminde yer alan Yunus Emre Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Alican Ilgaz, tarlasındaki ekinleri hastalıklardan korumak ve ilaçlamak için geleneksel yöntemler yerine insansız hava aracı (dron) teknolojisini tercih etti. Klasik ilaçlama yöntemlerinde kullanılan ağır tonajlı traktörlerin tarlaya girmesiyle oluşan ekin ezilmeleri, dron kullanımı sayesinde tamamen ortadan kalktı. Havadan ve noktaya atış yapılan ilaçlama işlemiyle tarıma teknoloji entegre edilirken, hem zamandan ve yakıttan büyük ölçüde tasarruf sağlandı hem de tarladaki rekolte kaybı riski en aza indirildi. - ESKİŞEHİR