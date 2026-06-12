Dron ile Akıllı Tarım Uygulaması - Son Dakika
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Dron ile Akıllı Tarım Uygulaması

Dron ile Akıllı Tarım Uygulaması
12.06.2026 10:58
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Eskişehir'de bir çiftçi, tarlasını dron ile ilaçlayarak verimliliği artırdı ve ekinleri korudu.

Eskişehir'in kırsal kesiminde bulunan Yunus Emre Mahallesi'nde bir vatandaş, tarlasını dron ile ilaçlayarak traktör tekerleklerinin ekinlere zarar vermesinin önüne geçti.

Tarım sektöründe gelişen teknoloji, çiftçilerin işlerini kolaylaştırmaya ve ürün verimliliğini artırmaya devam ediyor. Eskişehir'in kırsal kesiminde yer alan Yunus Emre Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Alican Ilgaz, tarlasındaki ekinleri hastalıklardan korumak ve ilaçlamak için geleneksel yöntemler yerine insansız hava aracı (dron) teknolojisini tercih etti. Klasik ilaçlama yöntemlerinde kullanılan ağır tonajlı traktörlerin tarlaya girmesiyle oluşan ekin ezilmeleri, dron kullanımı sayesinde tamamen ortadan kalktı. Havadan ve noktaya atış yapılan ilaçlama işlemiyle tarıma teknoloji entegre edilirken, hem zamandan ve yakıttan büyük ölçüde tasarruf sağlandı hem de tarladaki rekolte kaybı riski en aza indirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Eskişehir, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dron ile Akıllı Tarım Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ceyda Kalayci Ceyda Kalayci:
    güzel haber ama anlatılmamış bizzat çiftçinin maliyeti ne kadar idi 0 0 Yanıtla
  • Mürsel Photo Mürsel Photo:
    iyi hoş da bu dronun bakım masrafı taşıyacak m çiftçi sınıfının parasını yiyolar zaten 0 0 Yanıtla
  • Cihan Chaos Cihan Chaos:
    ya bu dronu kim satıyo bana da lazım da devlet ne zaman bu teknolojiler için destek veriyo çiftçiler hep kendi imkanlarıyla mi yapacak 0 0 Yanıtla
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