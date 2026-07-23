DSİ'den Akyaka çıkarması! Sulama altyapısı ve yeni yatırımlar masaya yatırıldı - Son Dakika
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DSİ'den Akyaka çıkarması! Sulama altyapısı ve yeni yatırımlar masaya yatırıldı

DSİ\'den Akyaka çıkarması! Sulama altyapısı ve yeni yatırımlar masaya yatırıldı
23.07.2026 08:44  Güncelleme: 08:46
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DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Kars'ın Akyaka ilçesinde tarımsal sulama altyapısını değerlendirmek üzere belediye ve sulama kooperatifi yetkilileriyle bir araya gelerek saha incelemelerinde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Kars'ın tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Akyaka'da inceleme ve değerlendirme programı gerçekleştirdi. DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan başkanlığındaki teknik heyet, belediye ve sulama kooperatifi yöneticileriyle bir araya gelerek mevcut çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendirdi.

DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, Bölge Müdür Yardımcısı Can Aslanoğlu, İşletme ve Bakım Şube Müdürü Özer Bututaki, Taşkın Kontrol Şube Müdürü İbrahim Yılmaz ve teknik ekipten oluşan heyet, program kapsamında ilk olarak Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, DSİ tarafından ilçede yürütülen yatırımlar, sulama altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Görüşmede, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından su kaynaklarının etkin yönetimi, sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılabilecek yatırımlar değerlendirildi.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve Akyaka'nın tarımsal potansiyelinin daha da artırılması için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

"Sulama kooperatifinde 2026 faaliyetleri değerlendirildi"

Programın ikinci durağında heyet, Akyaka Sulama Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Atile Bulut, 2026 yılı sulama sezonuna ilişkin yürütülen faaliyetler, kooperatifin hizmet kapasitesi, üreticilere sunulan sulama hizmetleri ve mevcut altyapının durumu hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda özellikle tarımsal sulamanın daha verimli hale getirilmesi, su kayıplarının azaltılması, bakım-onarım çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi ve çiftçilerin sulama hizmetlerinden daha kaliteli yararlanabilmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

"Sulama ve drenaj kanallarında yerinde inceleme"

Ziyaretlerin ardından DSİ heyeti, Akyaka Ovası Sulama Kooperatifi'nin işletme sorumluluğunda bulunan sulama kanalları ile tahliye ve drenaj kanallarında saha incelemeleri gerçekleştirdi.

Teknik ekip, kanalların mevcut durumunu yerinde inceleyerek su iletim kapasitesi, bakım ihtiyaçları ve altyapının işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. İncelemelerde sulama sezonunun sorunsuz şekilde devam etmesi, tarım arazilerine düzenli su ulaştırılması ve taşkın risklerinin önlenmesine yönelik teknik analizler yapıldı.

"Amaç verimli sulama ve güçlü tarımsal altyapı"

DSİ yetkilileri tarafından gerçekleştirilen ziyaret ve incelemelerin, Akyaka'daki sulama altyapısının daha etkin işletilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve üreticilerin ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler üretilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Bölgede sürdürülen saha çalışmalarıyla sulama altyapısının güçlendirilmesi, drenaj sistemlerinin etkin şekilde işletilmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine yönelik teknik değerlendirmelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği ifade edildi. Böylece Akyaka Ovası'nda suyun daha verimli kullanılması sağlanırken, üreticilerin verim ve kalite artışına katkı sunacak yatırımların da planlı şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre DSİ'den Akyaka çıkarması! Sulama altyapısı ve yeni yatırımlar masaya yatırıldı - Son Dakika

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