DSİ Bölge Müdürü Kotan, Kars'ta taşkın kontrol projelerini yerinde inceledi - Son Dakika
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DSİ Bölge Müdürü Kotan, Kars'ta taşkın kontrol projelerini yerinde inceledi

DSİ Bölge Müdürü Kotan, Kars\'ta taşkın kontrol projelerini yerinde inceledi
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DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde devam eden taşkın kontrol çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların, yerleşim alanları ve tarım arazilerini muhtemel taşkınların olumsuz etkilerinden koruması hedefleniyor.

DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde devam eden taşkın kontrol çalışmalarını yerinde inceleyerek, yürütülen projelerin son durumu hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Serdar Kotan, beraberindeki heyetle birlikte Kars il sınırları içerisinde sürdürülen taşkın kontrol çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölge Müdürü Serdar Kotan'a incelemeleri sırasında Taşkın Kontrol Şube Müdürü İbrahim Yılmaz, Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürü Selim Kalpak, 241. Şube Müdür Vekili Özgür Bilgir, ilgili teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

"Selim'de iki ayrı projede inceleme"

Heyet, incelemeler kapsamında Selim ilçesine bağlı Başköy ve Gürbüzler köylerinde yürütülen taşkın kontrol inşaatlarında çalışma alanlarını gezdi.

Projelerin mevcut durumu, sahada gerçekleştirilen imalatlar ve çalışmaların teknik süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kotan, yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirdi.

Taşkın kontrol çalışmalarının, özellikle yerleşim alanları ve tarım arazilerinin muhtemel taşkınların olumsuz etkilerinden korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

"Sarıkamış'ta üç noktada çalışma"

DSİ heyeti daha sonra Sarıkamış ilçesine geçerek ilçe merkezi ile Mescitli ve Kalebaş köylerinde devam eden taşkın kontrol inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Sarıkamış İlçe Merkezi Taşkın Kontrol İnşaatı ile Mescitli ve Kalebaş köylerindeki projeleri ayrı ayrı inceleyen Bölge Müdürü Kotan, sahadaki çalışmaların ilerleyişi hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmaların uygulama süreci, imalatların teknik şartlara uygunluğu ve sahadaki mevcut durum değerlendirilirken, projelerin planlanan iş programı doğrultusunda ilerlemesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen saha incelemelerinde yalnızca mevcut çalışmaların durumu değil, projelerin uygulama süreçleri ve teknik gereklilikleri de ele alındı. Bölge Müdürü Serdar Kotan, ilgili personel ve yüklenici firma yetkilileriyle sahada değerlendirmelerde bulunarak çalışmaların titizlikle yürütülmesi konusunda incelemeler gerçekleştirdi.

Kars'ın farklı ilçe ve köylerinde sürdürülen taşkın kontrol projeleriyle, yerleşim alanlarının ve çevredeki tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Bölge Müdürü Kotan'ın Kars'taki saha incelemelerinin ardından, projelerin mevcut durumu ve bundan sonraki çalışma sürecine ilişkin teknik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre DSİ Bölge Müdürü Kotan, Kars'ta taşkın kontrol projelerini yerinde inceledi - Son Dakika

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