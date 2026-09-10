DSİ Genel Müdürü Balta, Bolu'daki Tekke Barajı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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DSİ Genel Müdürü Balta, Bolu'daki Tekke Barajı'nda incelemelerde bulundu

DSİ Genel Müdürü Balta, Bolu\'daki Tekke Barajı\'nda incelemelerde bulundu
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bolu'da yapımı süren Tekke Barajı'nda incelemelerde bulundu. Barajın tamamlanmasıyla 148 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanması ve yıllık 9,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bolu'da yapımı süren Tekke Barajı'nda incelemelerde bulundu. Barajın tamamlanmasıyla 148 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü Balta, bir dizi inceleme ve ziyaret için Bolu'ya geldi. Balta, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve beraberindeki heyetle birlikte Bolu-Gerede-Dörtdivan Projesi kapsamında yapımı süren Tekke Barajı şantiyesini ziyaret etti. Balta ve beraberindeki heyet, baraj gövdesinde devam eden çalışmalar hakkında DSİ yetkililerinden bilgi aldı ve çalışmaları yerinde inceledi. Tekke Barajı'nın tamamlanmasının ardından 148 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanmasının yanı sıra yıllık 9,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanması planlanıyor. Projenin, bölgedeki tarımsal üretime ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Muhtarlar ve bölge halkıyla görüştüler

Heyet, Tekke Barajı şantiyesindeki incelemelerin ardından bölgedeki muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Görüşmede, bölgede yürütülen çalışmalar ve talepler değerlendirildi. Mehmet Akif Balta beraberindekilerle daha sonra Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar'ı ziyaret etti. Ziyarette, ilçede devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Saha ziyaretlerinin ardından yapılan değerlendirmede, çalışmalara katkı sağlayan DSİ personeline, yerel yöneticilere ve bölge halkına teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre DSİ Genel Müdürü Balta, Bolu'daki Tekke Barajı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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