DSİ heyeti, Tortum Doruklu Barajı'nda inşaatın hızla sürdüğünü yerinde gördü - Son Dakika
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DSİ heyeti, Tortum Doruklu Barajı'nda inşaatın hızla sürdüğünü yerinde gördü

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DSİ heyeti, Tortum Doruklu Barajı\'nda inşaatın hızla sürdüğünü yerinde gördü
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DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki teknik heyetle Tortum Doruklu Barajı şantiyesini ziyaret ederek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgenin su ve tarım geleceği için önem taşıyan baraj inşaatının hedeflenen süreler doğrultusunda tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, yapımı hızla devam eden Tortum Doruklu Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve teknik personelden oluşan heyetle birlikte Tortum Doruklu Barajı şantiyesini ziyaret etti. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Müdür Yavuz ve teknik heyet, yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek projenin son aşamasına dair brifing aldı.

Bölgenin su ve tarım geleceği açısından büyük önem taşıyan projede çalışmaların büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge tarımına ve su kaynaklarına büyük katkı sağlayacak olan baraj inşaatının hedeflenen süreler doğrultusunda tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: İHA
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