Antalya\'da Çevre Günü Etkinlikleri ve Ödüller

"5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Antalya Valiliği himayesinde; Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" programı, Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi.

Program Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan açılış konuşmasıyla başladı. Haydar Uyar, "Bütün çevresel çabalarımızın nihai amacı sürdürülebilir bir çevre oluşturmaktır. Bugün girdiğimiz bir nehre 30 yıl sonra yeniden girebiliyorsak, aynı şekilde o nehri bulabiliyorsak sürdürülebilir bir çevre oluşturmuşuz demektir. Hepimize bu konuda önemli görevler düşüyor. Öncelikle dikkat etmemiz gereken konu, atık üretmemektir. Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına düşen evsel atık miktarının azaltılması için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ülkemizde ise bu rakam Avrupa ortalamasının üzerindedir. Alanya Belediyesi olarak ilgili birimlerimizle önemli uygulamaları ve çalışmaları hayata geçiriyoruz. İlk kez apartman bazlı geri dönüşüm sistemini uygulamaya koyduk ve bu çalışma her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Giysi kumbaraları, atık pil toplama gibi çeşitli uygulamalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Okullarımızda da sıfır atık kapsamında farkındalık çalışmaları yürütüyoruz " dedi.

"Antalya'da deniz hep temiz"

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise, "Bugün; çevreye, doğaya, sahile ve denize sahip çıkma günüdür. Sayın Valimiz önderliğinde, COP31 faaliyetlerine hazırlık amacıyla başlatılan bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Yıl sonuna doğru, 200 ülkenin temsilcilerinin, devlet başkanlarının ve çevre bakanlarının katılımıyla önemli bir program gerçekleştirilecek. Yaklaşık 200 bin kişinin katılımıyla çevre sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek adına neler yapmamız gerektiği konuşulacak. Antalya genelinde 'Antalya'da Deniz Hep Temiz' mottosuyla somut bir hedef belirlendi. Şehrimizin en önemli miraslarından biri olan denizimizin temiz tutulması gerekiyor. Deniz, bizim en önemli değerlerimizdendir. Denizlerimizin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması gerekiyor. Başta Sayın Valimiz Hulusi Şahin olmak üzere, bu etkinliğe emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Atık pil yarışmasını kazanan okullar ödüllendirildi

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Yarışma kapsamında 110 kilogram atık pil toplayan Ayşe Melahat Erkin Ortaokulu üçüncü, 174 kilogram atık pil toplayan Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu ikinci ve 368 kilogram atık pil toplamayı başaran Konaklı Menderes İlkokulu birinci oldu. Eko-Okul Projesi kapsamında Yeşil Bayrak almaya hak kazanan okullara da bayrakları teslim edildi. Alaaddin Keykubat İlkokulu, Alaattin Keykubat Anaokulu, Alanya Şehit Cennet Yiğit Anaokulu, Alanya Zübeyde Hanım Anaokulu, Can Anaokulu, Hamit Özçelik İlkokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu, Kestel Akdeniz Ortaokulu, Kılıçaslan Anaokulu, Konaklı Kemal Atlı İlkokulu, Konaklı Menderes Anaokulu, Sahire Tüzün Anaokulu, Sami Bekar İlkokulu, Toslak Ketenlik İlkokulu ve Toslak Ketenlik Ortaokulu temsilcilerine bayrakları takdim edildi.

En güzel balkon ve bahçe yarışmalarında kazananlar açıklandı

Program, Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve çevre bilincini geliştirmek, vatandaşlara yeşili sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması'nın ödül töreniyle devam etti. En Güzel Balkon Yarışması'nda Natalia Özkorkmaz üçüncü, Liudmyla Kvasıborska ikinci, Fatma İnkaya ise birinci oldu. Semih Biçerman, Mine Murat ve Sevgi Şahin'e ise mansiyon ödülleri verildi. En Güzel Bahçe Yarışması'nda ise Doğuş Zengin üçüncü, Büşra Akay ikinci ve Suna Çiçek birinci oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin ile gerçekleştirilen telekonferans görüşmesinin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler hep birlikte sahile giderek çöp topladı. - ANTALYA