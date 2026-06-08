Dünya Çevre Günü\'nde İklim Vurgusu

İstanbul Arel Üniversitesi'nde Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç onur konuğu olarak katıldı. Tunç, Türkiye'nin iklim ve çevre konusundaki çalışmalarına dikkat çekerek, "Türkiye, uluslararası alanda iklim konusunda öncülük yapan bir ülke" dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte çevre ve iklim konusu ele alındı. İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fehim Ustaoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan panele Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç onur konuğu olarak katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Çolakoğlu'nun moderatörlük yaptığı panelde, ArelPOTKAM Müdürü Prof. Dr. Yeşim Müge Şahin, İstanbul Çevre Konseyi Federasyonu (İSTCEF) Kurucu Başkanı Avukat Tunay Gürsel, İSTCEF Eski Genel Başkanı Bülent Sarıgül, İstanbul Arel Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Ferhat Sarı ve İstanbul Arel Üniversitesi'nden Muhammet Furkan Kılıç yer aldı.

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, etkinliğin önemine dair yaptığı konuşmada, "Bugün Çevre Günü münasebetiyle Arel Üniversitesinde önemli bir etkinlikteyiz. Paneli ilgiyle takip ettik. Çevre konusunda çok değerli hocalarımız sunumlar yaptılar. Bizleri de davet ettiler, biz de onları dinleme fırsatı bulduk. Biraz sonra da ağaç dikim etkinliği gerçekleştireceğiz. Üniversiteyi tebrik ediyoruz. Çevre bilincinin ve çevre duyarlılığının bütün topluma yayılması anlamında gösterdiği katkılardan dolayı emeğe olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin yıl sonu projelerinin sergilendiği alanda da onların başarılarıyla gurur duyduk" dedi.

"Çevre konusunda bütün ülkelerin iş birliği yapması gerekir"

Türkiye'nin çevre ve iklim krizi konularındaki çalışmalarına değinen Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çevre en temel insan haklarından biri, çocuklarımıza bırakacağımız bir miras. Dolayısıyla çevre hakkının korunması anlamında yapılacak çalışmalar önemli. Çevre konusu sadece bir milletin, bir ülkenin tek başına sorunların üstesinden geleceği, bu alanda mücadele edeceği bir konu değil. Bütün ülkelerin iş birliği yapması lazım. Bu anlamda Türkiye öncülük ediyor. Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde "Sıfır Atık" projesi dünya çapında değer buldu. BM gündemine alarak 30 Mart'ı 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan etti. COP31 Antalya'da bu sene İklim Zirvesi gerçekleştirilecek. Dolayısıyla uluslararası alanda Türkiye, iklim konusunda öncülük yapan bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duyarlılığına çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin çevre bilinciyle yetişmesi, doğanın korunması insan sağlığı açısından çok önemli. O nedenle yapılan düzenlemeler, mevzuat çalışmaları, kanunlar uluslararası sözleşmeler önemli ama bunların hayata geçirilmesi ve toplumda bu bilincin oluşması da çok önemli. Bu tür etkinlikleri sahiplenen üniversitelerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Prof. Dr. Uğur Özgöker ise yaptığı açılış konulmasında, "Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle; çevre bilincini güçlendirmek, sürdürülebilir bir gelecek için ortak sorumluluğumuzu hatırlamak üzere bir aradayız. Çevre meselesi artık yalnızca doğayı koruma konusu değil; aynı zamanda insan hakları, yaşam kalitesi, adalet, dayanışma ve gelecek nesillere karşı sorumluluk meselesidir. Bu yönüyle çevrenin korunması, Avrupa Birliği'nin ortak değerleri olan insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkeleriyle doğrudan ilişkilidir. Etkinliğimizin başlığı olan "Avrupa Birliği Ortak Değerleri Çerçevesinde Sıfır Atık, Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci", bizlere çevre sorunlarının ancak ortak akıl, bilimsel yaklaşım, toplumsal farkındalık ve uluslararası iş birliğiyle çözülebileceğini göstermektedir. İstanbul Arel Üniversitesi olarak sürdürülebilirlik kültürünü güçlendirmeyi, öğrencilerimizde çevre duyarlılığını artırmayı ve daha yaşanabilir bir gelecek için sorumluluk almayı önemsiyoruz" dedi.

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, panelin ardından üniversite bahçesindeki fidan dikim etkinliğine katıldı. Organizasyon, fidan dikimiyle sona erdi. - İSTANBUL