Düvenlik Yaylası'nda Eşsiz Bulut Manzarası - Son Dakika
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Düvenlik Yaylası'nda Eşsiz Bulut Manzarası

Düvenlik Yaylası\'nda Eşsiz Bulut Manzarası
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Bolu'nun 1500 rakımlı Düvenlik Yaylası'ndaki bulut denizi, büyüleyici görüntüler sundu.

Bolu'nun en yüksek noktalarından biri olan yaklaşık 1500 rakımlı Düvenlik Yaylası'nda bulutların oluşturduğu eşsiz manzara görsel şölen sundu. Şehir merkezinin bulut örtüsü altında kaldığı o anlar havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık kareler çıktı.

Doğal güzellikleriyle yılın her dönemi ilgi odağı olan Bolu'da, yüksek kesimlerde etkili olan sis ve alçak bulutlar muhteşem bir manzara oluşturdu. Yaklaşık 1500 metre rakıma sahip Düvenlik Yaylası'na çıkanlar, adeta uçsuz bucaksız bir bulut deniziyle karşılaştı. Bulutların şehri bir yorgan gibi örttüğü anlar, yüksek rakımlı çam ormanlarıyla birleşerek görenleri mest etti. O anlar havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düvenlik Yaylası'nda Eşsiz Bulut Manzarası - Son Dakika

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