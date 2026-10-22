Düzce Belediyesi asfalt çalışmalarını yağmurun ardından kaldığı yerden sürdürüyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi asfalt çalışmalarını yağmurun ardından kaldığı yerden sürdürüyor

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Düzce Belediyesi asfalt çalışmalarını yağmurun ardından kaldığı yerden sürdürüyor
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Düzce Belediyesi, hava şartlarının uygun hale gelmesiyle Cumhuriyet, Aziziye ve Arapçiftliği mahallelerinde asfalt çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Ekipler kazıma ve sıcak asfalt serimi yaparken, mevsim uygun giderse 7 gün 24 saat çalışma sistemi yeniden uygulanacak.

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmaları hava şartlarının uygun seviyeye gelmesi ile birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet, Aziziye ve Arapçiftliği mahallelerinde çalışan ekipler bir yandan kazıma ve asfalt serme bir yandan da tamamlanan noktalarda yol çizgi çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi tarafından yaklaşık 2 aydır 7 gün 24 saat mesai ile devam eden asfaltlama çalışmaları yağmurlu günlerin ardından kaldığı yerden devam ediyor. Zeminin kurumasını bekleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan çalışma takvimi çerçevesinde öncelikli caddelerde kazıma çalışması yaparak önce zemini asfalt serimine uygun hale getiriyor. Cumhuriyet, Aziziye ve Arapçiftliği mahallelerinde eş zamanlı olarak devam eden çalışmalar kapsamında zemini hazırlanan yerlerde sıcak asfalt uygulaması yapılırken serimin yapıldığı yerlerde trafik akışının güvenliği için yol çizgi çalışmaları da yürütülüyor.

Gece çalışmaları da başlıyor

Mevsim şartlarının asfalt serimine uygun şekilde ilerlemesi halinde ekipler yeniden 7 gün 24 saat çalışma sistemi ile planlanan çalışma programını uygulamaya devam edecek. Trafik akışının yoğun olduğu ve altyapı sistemleri tamamlanan bölgelerde asfalt serim çalışmaları aralıksız olarak devam edecek.

Kaynak: İHA
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