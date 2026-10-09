Düzce Çilimli'de atık döken 8 şüpheliye işlem başlatıldı, 3 kamyon ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Çilimli'de atık döken 8 şüpheliye işlem başlatıldı, 3 kamyon ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Çilimli\'de atık döken 8 şüpheliye işlem başlatıldı, 3 kamyon ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Jandarma ekipleri, Eskişehir ve Bilecik'ten getirilen sanayi atıklarının Çilimli'de araziye usulsüz döküldüğünü tespit etti. Operasyonda 3 kamyon ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi' suçundan adli işlem başlatıldı.

Eskişehir ve Bilecik'ten getirilen sanayi atıkları Düzce'ye dökülürken şahıslar suçüstü yakalandı. Operasyonda 3 kamyon ele geçirildi 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir ve Bilecik'teki atık yönetim firmalarından bertaraf ve geri dönüşüm amacıyla alınan sanayi atıklarının usulsüz şekilde Düzce'ye getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Çilimli ilçesinde gerçekleştirilen müşterek operasyonda, bir araziye kaçak atık döken 1 kamyon ile döküm yapmak için bekleyen 2 kamyon tespit edildi. Olayla bağlantılı şüpheliler suçüstü yakalandı. Bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Düzce merkezde Melen Çayı bölgesi ile Kaynaşlı Deresi'nden analiz yapılmak üzere atık numuneleri alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla bağlantılı 8 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181'inci maddesi kapsamında, "Çevrenin Kasten Kirletilmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaJandarmaBilecikÇilimliGüncelÇevreDüzceSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Video çekerken telefonu denize düştü Kaydettiği görüntüler şaşırttı Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açıyor: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açıyor: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
14:10
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu “İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek“
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 15:35:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Düzce Çilimli'de atık döken 8 şüpheliye işlem başlatıldı, 3 kamyon ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei