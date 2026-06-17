Düzce'de 4 bin 379 metre yeni yol açıldı - Son Dakika
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Düzce'de 4 bin 379 metre yeni yol açıldı

Düzce\'de 4 bin 379 metre yeni yol açıldı
17.06.2026 10:55  Güncelleme: 10:58
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Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 5 ayında 4 bin 379 metre yeni yol açarken, 3 bin 276 metrekare kaldırım döşedi ve 16 bin 75 ton bypass malzemesi serdi.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 bin 379 metre yeni yol açıldığı bildirildi.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2026 yılının 5 aylık döneminde toplamda 3 bin 276 metrekare yeni kaldırım döşenmesini sağlanırken, kaldırım hatları boyunca 3 bin 218 metre bordür ve 358 adet beton duba imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca şehir estetiğine uygun bir şekilde kaldırımlarda kullanmak üzere 671 metreküp beton döküm çalışması da yürütüldü.

Yol ve ulaşım sorunu yaşanan mahallelere yeni yol kazandırılması noktasında 4 bin 379 metre yeni yol açan müdürlük, aynı dönem içerisinde ayrıca, görüntü ve estetik açıdan sorunlu olan alanların reglajında 16 bin 75 ton bypass malzemesi ve 20 bin 591 PMT malzeme serme çalışması gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düzce'de 4 bin 379 metre yeni yol açıldı - Son Dakika

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