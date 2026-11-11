Düzce'de Aydınpınar Caddesi'nde 750 metrelik yol asfalt nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika
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Düzce'de Aydınpınar Caddesi'nde 750 metrelik yol asfalt nedeniyle trafiğe kapandı

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Düzce\'de Aydınpınar Caddesi\'nde 750 metrelik yol asfalt nedeniyle trafiğe kapandı
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Düzce Belediyesi'nin Aydınpınar Caddesi'nde yürüttüğü asfalt çalışması nedeniyle Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasındaki 750 metrelik bölüm geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmaları nedeniyle Aydınpınar Caddesi'nin Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasında kalan 750 metrelik bölümü geçici süreyle araç trafiğine kapatıldı. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Düzce'de asfalt çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Aydınpınar Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları kapsamında yolun belirli bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasında kalan 750 metrelik güzergahta geçici trafik düzenlemesine gidildi.

Düzce Belediyesi, çalışma süresince sürücülerin trafik yoğunluğu ve aksaklıklarla karşılaşmamaları için alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi. Belediyeden yapılan açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtilirken, çalışmalar süresince gösterilecek anlayış için vatandaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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