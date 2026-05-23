Düzce'de Bayram Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika
23.05.2026 15:38
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Düzce geçişinde Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu. Ankara yönünde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul istikametinde ulaşım normal seyrinde devam etti.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara istikametinde araç trafiği öğle saatlerinden itibaren artarken, bazı bölgelerde sürücüler uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı. Yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman ağır ilerlerken, Karayolları ve trafik ekipleri bölgede kontrollerini artırdı. Sürücülere takip mesafesi, hız kuralları ve hatalı sollama konusunda sık sık uyarılar yapıldı. İstanbul istikametinde ise trafiğin normal seyrinde ilerlediği gözlemlendi. Bayram tatili boyunca yoğunluğun artarak devam etmesi beklenirken, ekiplerin otoyol üzerindeki denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ulaşım, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
