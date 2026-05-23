Düzce\'de Bayram Trafiği Yoğunlaştı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara istikametinde araç trafiği öğle saatlerinden itibaren artarken, bazı bölgelerde sürücüler uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı. Yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman ağır ilerlerken, Karayolları ve trafik ekipleri bölgede kontrollerini artırdı. Sürücülere takip mesafesi, hız kuralları ve hatalı sollama konusunda sık sık uyarılar yapıldı. İstanbul istikametinde ise trafiğin normal seyrinde ilerlediği gözlemlendi. Bayram tatili boyunca yoğunluğun artarak devam etmesi beklenirken, ekiplerin otoyol üzerindeki denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. - DÜZCE