Düzce'de Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
Düzce'de Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

26.04.2026 16:52  Güncelleme: 16:57
Düzce'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına oluşturulan hatıra ormanında 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla düzenlenen "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" fidan dikim etkinliği geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, protokol üyeleri ve gençlerle birlikte fidan dikmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dikilen fidanların sadece birer ağaç değil, geleceğe bırakılan bir emanet olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün yapmış olduğumuz bu faaliyetle beraber gençlerimizle hatıra ormanımıza fidan dikimini gerçekleştirdik, hayat sularını verdik. İnşallah gelecekte bunların gölgesinde bir araya geleceğiz. Diktiğimiz bu fidanlar; aynı zamanda kökü mazide olan, gölgesinde istikbali barındıran büyük Türk milletinin dirilişinin ve birliğinin de en büyük sembolüdür. Biz biliyoruz ki, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bugün burada hem milletimize hem de doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş olduk."

Proje kapsamında 250'den fazla fidanın toprakla buluştuğunu aktaran Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına hazırlanan ormanın gelecekte büyük bir fidanlık olacağını ve nesillerin bu ormanın gölgesinden faydalanacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından hazırlanan fidanlar toprağa dikilerek can suyu verildi. Programa; Düzce Valisi Mehmet Makas, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Oğuzhan Coşkun, partililer ve gençler katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

