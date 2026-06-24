Düzce'de Sürdürülebilir Ekoloji ve Eğitim Projesi - Son Dakika
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Düzce'de Sürdürülebilir Ekoloji ve Eğitim Projesi

Düzce\'de Sürdürülebilir Ekoloji ve Eğitim Projesi
24.06.2026 10:50
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Düzce Üniversitesi'nin yürüttüğü proje, öğrencileri doğa ve bilimle buluşturuyor.

Düzce Üniversitesi'nin öncülüğünde, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Yerel Floradan Küresel Farkındalığa: Düzce Sürdürülebilir Ekoloji ve STEAM Okulu" projesi, düzenlenen açılış programıyla başladı.

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Göksu'nun yürütücülüğünü üstlendiği projeye, Hürriyet Ortaokulu, Çakırlar Ortaokulu, Konuralp Ortaokulu ve Düzce Mehmet Zahid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Projenin uzman kadrosunda; Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyzullah Şahin ile Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nden Öğr. Gör. Sedat Kaya yer alıyor. Toplam 38 kişilik uzman ve eğitmen kadrosuyla yürütülen proje, Düzce Üniversitesi'nin toplumsal katkı ve bilimsel farkındalık çalışmalarına önemli katkı sunuyor.

"Doğada keşfet, bilimle üret!"

Hürriyet Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk gün etkinliklerinde ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencileri, ekolojik okuryazarlık temelli eğitim programıyla buluştu. Program kapsamında öğrenciler, drama temelli "Ekolojik Ağ" etkinliğiyle ekosistem ilişkilerini deneyimleme fırsatı bulurken, "Biyomimikri ile Teknoloji Tasarım" atölyesinde doğadan ilham alan mühendislik uygulamalarını yakından tanıdı.

"Ekolojik Ayak İzi: Su ve Karbon Hesaplama" atölyesinde sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını değerlendiren öğrenciler, günün son etkinliğinde gerçekleştirilen erozyon ve sel simülasyonu uygulamasıyla iklim değişikliği ve afet farkındalığı konularında uygulamalı deneyim kazandı.

"Çevre bilincine sahip nesillerin yetişmesine katkı sunacak"

Projenin açılışında konuşan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Haydar Göksu, Düzce Üniversitesi'nin bölgesel kalkınma ve toplumsal katkı misyonuna dikkat çekerek, yerel değerleri bilimsel çalışmalarla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çocukların yalnızca teorik bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda doğayla iç içe araştırma ve keşif süreçlerine aktif olarak katılmalarını amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Göksu, Düzce Üniversitesi'nin akademik liderliği ve paydaş kurumların desteğiyle yürütülen 10 günlük eğitim programının çevre bilincine sahip nesillerin yetişmesine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Farklı sosyoekonomik çevrelerden gelen 48 öğrencinin iki hafta boyunca 24'er kişilik gruplar halinde eğitim alacağı proje kapsamında öğrenciler; doğa, sürdürülebilirlik, bilim ve teknoloji alanlarında uygulamalı öğrenme deneyimleri yaşayacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düzce'de Sürdürülebilir Ekoloji ve Eğitim Projesi - Son Dakika

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