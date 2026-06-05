Düzce'de Çevre Haftası törenlerle başladı - Son Dakika
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Düzce'de Çevre Haftası törenlerle başladı

Düzce\'de Çevre Haftası törenlerle başladı
05.06.2026 13:51  Güncelleme: 13:53
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Türkiye Çevre Haftası Düzce'de kortej yürüyüşü, ödül törenleri ve geri dönüşüm stantlarıyla kutlanmaya başlandı.

Düzce(İHA) – Türkiye Çevre Haftası düzenlenen etkinliklerle başladı. Kortej yürüyüşü ile başlayan haftada yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Kurulan stantlarda öğrenciler kağıt yapmasını öğrendi.

Türkiye Çevre Haftası Düzce'de Cedidiye Meydanından Anıtpark meydanına kadar kortej yürüyüşü ile başladı. Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Okan Kaltu'nun yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nurhan Kartal, Düzce Tapu Müdürü Gülsen Sağlam, Kurumların il Müdürleri ile öğrenciler Belediye Bandosu Marşları eşliliğinde Anıtpark Meydanına kadar yürüdü.

Anıtpark Meydanında yapılan etkinliklerde ise en çok atık pil toplayan okullara ödülleri verildi. Ayrıca kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere de çeşitli hediyeler ve ödüller verildi. Etkinliğe katılanlar Anıtpark Meydanında kurulan stantlarda yapılan geri dönüşüm ürünleri hakkında bilgiler aldı.

Türkiye Çevre Haftası kutlamaları, Düzce il genelinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Türkiye, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'de Çevre Haftası törenlerle başladı - Son Dakika

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