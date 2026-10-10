Düzce İl Özel İdaresi Aydınpınar\'da sıcak asfalt öncesi altyapıyı hazırlıyor

Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Aydınpınar Köyü'nde sıcak asfalt çalışmaları öncesinde yürütülen altyapı hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında ulaşım konforunun ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, Merkez ilçeye bağlı Aydınpınar Köyü'nde sıcak asfalt uygulaması öncesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Yolun asfaltlama işlemine hazır hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların ardından sıcak asfalt uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Özel İdare, köylerde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.