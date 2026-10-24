Düzce İl Özel İdaresi Gümüşova ve Merkez'deki köylerde levha çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi Gümüşova ve Merkez'deki köylerde levha çalışmalarını tamamladı

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Düzce İl Özel İdaresi Gümüşova ve Merkez\'deki köylerde levha çalışmalarını tamamladı
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Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçedeki Üçyol ve Bostanlık köyleri ile Gümüşova'daki Kahveleryanı köyünde trafik ve yönlendirme levhası çalışmalarını tamamladı. Köy yollarında yön bulma kolaylaşacak, trafik düzeni sağlanacak ve kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Üçyol ve Bostanlık köyleri ile Gümüşova ilçesine bağlı Kahveleryanı köyünde trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik ve yönlendirme levhası çalışmalarını tamamladı.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım güvenliğini artırmak ve sürücülerin güzergahlarını daha kolay belirlemelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Üçyol ve Bostanlık köyleri ile Gümüşova ilçesine bağlı Kahveleryanı köyünde trafik işaret ve yönlendirme levhalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Ekipler tarafından tamamlanan çalışmalarla birlikte köy yollarında sürücülerin yön bulmasının kolaylaştırılması, trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde trafik güvenliğini artırmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla trafik işaret ve yönlendirme levhası çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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