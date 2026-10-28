Düzce Yığılca\'da arıcılık kaydı için Kırık ve Gelenöz\'de kovan sayımı yapıldı

Düzce'nin Yığılca içesinde Kırık, Gelenöz, Mengen ve Yaylatepe köylerinde kurum personelleri tarafından arılı kovan sayımları gerçekleştirildi.

Düzce'de arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve mevcut kovan sayılarının belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Yığılca ilçesinde Kırık, Gelenöz, Mengen ve Yaylatepe köylerinde kurum personelleri tarafından arılı kovan sayımları gerçekleştirildi. Köylerde yapılan çalışmalarla arılı kovanların mevcut durumu yerinde incelenerek sayım işlemleri tamamlandı.