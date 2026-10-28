Düzce Yığılca\'da arıcılık kaydı için Kırık ve Gelenöz\'de kovan sayımı yapıldı

Düzce Yığılca'da arıcılık kaydı için Kırık ve Gelenöz'de kovan sayımı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve mevcut kovan sayılarının belirlenmesi amacıyla Kırık ve Gelenöz köylerinde kovan sayımı yapıldı. Kurum personelleri, köylerde arılı kovanları yerinde inceleyerek sayım işlemlerini tamamladı.
Düzce'nin Yığılca içesinde Kırık, Gelenöz, Mengen ve Yaylatepe köylerinde kurum personelleri tarafından arılı kovan sayımları gerçekleştirildi.
Düzce'de arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve mevcut kovan sayılarının belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Yığılca ilçesinde Kırık, Gelenöz, Mengen ve Yaylatepe köylerinde kurum personelleri tarafından arılı kovan sayımları gerçekleştirildi. Köylerde yapılan çalışmalarla arılı kovanların mevcut durumu yerinde incelenerek sayım işlemleri tamamlandı.
Kaynak: İHA
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