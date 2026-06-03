Edirne'de Yağmur Altında Renkli Anlar - Son Dakika
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Edirne'de Yağmur Altında Renkli Anlar

Edirne\'de Yağmur Altında Renkli Anlar
03.06.2026 18:57
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Edirne'de sağanak yağış vatandaşları serin havada yürüyüş yapmaya ve dans etmeye teşvik etti.

Edirne'de sağanak yağış aralıklarla etkili olurken, şemsiyelerini alan vatandaşlar yağmur altında yürüyüş yaparak serin havanın tadını çıkardı.

Sıcak havaların ardından gelen yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir düşüş yaşanırken, Saraçlar Caddesi'nde oluşan manzara renkli görüntülere sahne oldu. Yağmurun kent yaşamını olumsuz etkilemesinin yanında, serin havayı fırsata çeviren vatandaşlar da yürüyüş yaparak günün keyfini çıkardı.

Yağışa rağmen Saraçlar Caddesi'nde hareketlilik dikkat çekerken, bazı vatandaşlar alışverişlerini sürdürdü, bazıları ise yağmur eşliğinde yürümeyi tercih etti. Bir vatandaşın yağmur altında dans ettiği anlar kameraya yansıdı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Edirne'de Yağmur Altında Renkli Anlar - Son Dakika

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