Edirne Lalapaşa\'da kışlık odun köylülere metreküpü 700 TL\'den veriliyor

Edirne Lalapaşa'da kışlık odun köylülere metreküpü 700 TL'den veriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Lalapaşa'daki Sarıdanışment köyünde, orman vasfını yitirmiş alanlardan kesilen ağaçlardan elde edilen odunlar köylülere kışlık yakacak olarak eşit dağıtılıyor. Köy Muhtarı Turan Yılmaz, odunların ücretli verildiğini ve metreküpünün 700 TL olduğunu söyledi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanışment köyünde, köylülerin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla kesilen ağaçlar, köy halkına eşit şekilde dağıtılıyor.
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, orman vasfını yitirmiş alanlarda gerçekleştirilen kesimlerin ardından elde edilen odunlar, köy sakinlerinin kışlık yakacak ihtiyacında kullanılmak üzere hazırlanıyor.
Köy Muhtarı Turan Yılmaz, kesimlerin ardından elde edilen odunların köy halkına eşit şekilde dağıtıldığını belirterek, odunların ücret karşılığında verildiğini söyledi. Yılmaz, yakacak odunun metreküpünün 700 TL karşılığında vatandaşlara teslim edildiğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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