Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki köylerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Sınır köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

Edirne, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi; kar, Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli köyü civarında etkili oldu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Edirne'nin Bulgaristan sınırında başlayan kar yağışı, Edirne'yi de etkisi altına aldı. Sınıra yakın köylerde kar yağışı başladı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan'a sınır köylerinden olan Hamzabeyli'de sabaha karşı başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla köy beyaza büründü.

Hamzabeyli köyü sakinleri, çektikleri video ile kar sevincini paylaştı.

Fırtına ile birlikte etkili olan kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.