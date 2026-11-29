Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli köyü karla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle Bulgaristan sınırındaki yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli köyünde sabaha karşı yağmur yerini kara bıraktı ve köy beyaza büründü; yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki köylerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Sınır köyleri beyaz örtüyle kaplandı.
Edirne, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi; kar, Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli köyü civarında etkili oldu.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Edirne'nin Bulgaristan sınırında başlayan kar yağışı, Edirne'yi de etkisi altına aldı. Sınıra yakın köylerde kar yağışı başladı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan'a sınır köylerinden olan Hamzabeyli'de sabaha karşı başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla köy beyaza büründü.
Hamzabeyli köyü sakinleri, çektikleri video ile kar sevincini paylaştı.
Fırtına ile birlikte etkili olan kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?