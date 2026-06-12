Efeler Belediyesi\'nden Şehir Hastanesi yolunda çalışma

Efeler Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Aydın Şehir Hastanesi yolunda parke taşı döşeme çalışması için hazırlıklara başladı.

Görev ve sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda yol iyileştirme çalışmalarını program dahilinde sürdüren ekipler, şehir hastanesine ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla bölgede çalışma yürütüyor. Parke taşı döşeme işlemi öncesinde gerekli zemin hazırlıklarını gerçekleştiren ekipler, ilk etapta yolun daha sağlam ve uzun ömürlü olması için zemin düzeltme çalışmalarına başladı.

Titizlikle sürdürülen hazırlıkların tamamlanmasının ardından yol, parke taşı ile kaplanarak modern bir görünüme kavuşacak. Yapılacak düzenleme sayesinde hem yayaların hem de araç sürücülerinin ulaşımını daha rahat ve güvenli şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor. - AYDIN