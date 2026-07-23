Şehir Hastanesi yoluna parke taşı çalışması

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı yol yatırımlarına devam ediyor.

Başkan Yetişkin, Kuyulu ve Şevketiye mahalleleri arasında yer alan 20 bin metrekarelik Aydın Şehir Hastanesi yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaya ve araç trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Aydın Şehir Hastanesi yolu modern ve dayanıklı kilit parke taşlarıyla kaplanıyor. Çalışmalar tamamlandığında hem yol güvenliği artırılacak hem de konforu yükseltilecek.

Vatandaşların güvenli ve rahat ulaşımını önceleyen hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yetişkin, kentin ihtiyaç duyulan her noktasında yol yatırımlarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - AYDIN