Elazığ Abdullahpaşa\'da 5 katlı bitişik iki bina tek dokunuşla yıkıldı

Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı bitişik iki bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.

Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bitişik iki binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında binalar iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.