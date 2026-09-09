Elazığ Abdullahpaşa'da 5 katlı bitişik iki bina tek dokunuşla yıkıldı
Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bitişik iki binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında binalar iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı bitişik iki bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.
Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bitişik iki binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında binalar iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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