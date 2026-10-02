Elazığ Baskil\'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Yukarı Kuluşağı\'nda sel oldu

Elazığ Baskil'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Yukarı Kuluşağı'nda sel olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Konacık ve Yukarı Kuluşağı köylerinde sağanak yağış etkili oldu; yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Yukarı Kuluşağı köyünde sel meydana geldi, sel sularının ilerleyişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Konacık ve Yukarı Kuluşağı köylerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından Yukarı Kuluşağı köyünde sel meydana geldi. Sel sularının ilerlediği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
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