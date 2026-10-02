Elazığ Baskil'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Yukarı Kuluşağı'nda sel oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ Baskil'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Yukarı Kuluşağı'nda sel oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Baskil\'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Yukarı Kuluşağı\'nda sel oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Konacık ve Yukarı Kuluşağı köylerinde sağanak yağış etkili oldu; yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Yukarı Kuluşağı köyünde sel meydana geldi, sel sularının ilerleyişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Konacık ve Yukarı Kuluşağı köylerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından Yukarı Kuluşağı köyünde sel meydana geldi. Sel sularının ilerlediği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuHava DurumuDoğal AfetBaskilElazığGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
21:44
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
21:37
Hacıosmanoğlu’nun Gündoğdu’ya bomba talimat: FETÖ’cü bunları bitir
Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir
21:15
TFF’den Galatasaray’a kötü haber Okan Buruk ve Ugochukwu’nun cezaları onandı
TFF'den Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezaları onandı
20:45
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
20:36
Muğla’da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Muğla'da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 22:26:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Elazığ Baskil'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Yukarı Kuluşağı'nda sel oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei