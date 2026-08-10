Elazığ\'da Kaya Balı Görüntülendi

Elazığ'da bir vatandaş, kaya balı ararken arılar tarafından yapılan kayalık alana yapılan balı görünce o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kır bulak köyünde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal kaya balı dikkat çekti. Sarp bir kayalık alanda bulunan bal ve çevresindeki arılar, Bayram Özdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayalık alanda yer alan doğal bal, bölgenin zengin doğal yapısını bir kez daha gözler önüne sererken, ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti.