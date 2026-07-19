Elazığ\'da Dron ile Dağ Keçileri Görüntülendi

Elazığ'da sürü halindeki dağ keçileri dron ile görüntülendi.

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ'ın farklı noktalarında görülmeye devam ediyor. Gazeteci Muhammet Baygeldi, merkeze bağlı Göllübağ Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yaptığı esnada sırada sürü halindeki dağ keçilerini gördü. Önce cep telefonuyla o anları kaydan alan Baygeldi, daha sonra dron ile dağ keçilerini takip ederek görüntüledi. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ