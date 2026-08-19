Elazığ’da afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar ele alındı

Elazığ'da düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı kapsamında afet risklerinin azaltılmasına yönelik görüş ve öneriler ele alındı.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik başkanlığında, İRAP kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Fırat Üniversitesi akademisyenleri ile Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan Bilim ve Destek Kurulu tarafından çalıştay kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra afet risklerinin azaltılmasına yönelik görüş ve öneriler de ele alındı. Elazığ'ın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Afet risklerinin azaltılması ve dirençli bir Elazığ hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.