Elazığ'da bir evin pencere korkuluğuna çıkan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi'ndeki binanın birinci katındaki ev penceresinin demir korkuluklarına yılan çıktı. Yılanı gören mahalleli durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yılanı yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Çevre › Pencere korkuluğundaki yılan ekiplerce yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?