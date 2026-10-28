Elazığ\'da sağanak etkili olmaya başladı, Meteoroloji sel ve su baskınına karşı uyardı

Elazığ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Elazığ'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün Elazığ ve çevre iller için yaptığı uyarının ardından kent genelinde başlayan yağış, günlük yaşamı etkiledi. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden Perşembe (29.10.2026) sabah saatlerine kadar itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Elazığ il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.