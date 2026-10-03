Elazığ\'da sağanakta bir alt geçitte su seviyesi 2,10 metreye ulaştı, ulaşım durdu

Elazığ'da uyarısı yapılan sağanak yağış kent genelinde etkisini sürdürürken, üzerinde "Yağış anında alt geçidi kullanmayınız" uyarısı ve 2,10 metre azami yükseklik tabelası yer alan bir alt geçitte su seviyesi bu maksimum sınıra dayandı. Farklı bir alt geçitte ise mahsur kalan bir araç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kent geneli için yaptığı uyarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Yağışın etkisiyle kentin ana arterlerinde ve mahallelerinde su birikintileri oluştu. Yağışın aralıksız sürdüğü kentte alt geçitler suyla kaplandı. Girişinde "Yağış anında alt geçidi kullanmayınız" uyarısı ile araçlar için "2,10 metre azami yükseklik" tabelası bulunan bir alt geçitte su seviyesi, geçidin izin verdiği maksimum sınır olan 2,10 metreye kadar yükseldi. Alt geçidin tamamen suyla kaplanması nedeniyle bölgede ulaşım durdu.

Kızılay alt geçidinde ise biriken suyun içinde mahsur kalan otomobil sürücüsü durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, suda kalan aracı ve sürücüsünü yürüttükleri çalışmayla kurtardı.

Ekipler, kent genelindeki tahliye ve müdahale çalışmaları sürdürüyor.