Elazığ\'da yarın öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor, ani sel riski var

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Elazığ il genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağış ve yağmur beklenmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.