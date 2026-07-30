Elazığ\'da Yavru Kedi Tekerlekten Kurtarıldı

Elazığ'da bir kamyonetin tekerinin arasına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, yavru bir kedi kamyonetin tekeri arasına girdi. Gelen sesleri üzerine kediyi fark eden sürücü, kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu gözlemlenen yavru kedi, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.