Elazığ'da Zehirli Sarıkız Örümceği Görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da Zehirli Sarıkız Örümceği Görüntülendi

Elazığ\'da Zehirli Sarıkız Örümceği Görüntülendi
05.07.2026 11:43
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Elazığ'da et yiyen ve zehirli olan sarıkız örümceği, sıcak havalarla birlikte ortaya çıktı.

Elazığ'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte et yiyen zehirli sarıkız örümceği görüntülendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Elazığ'da Zehirli Sarıkız Örümceği Görüntülendi - Son Dakika

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