Elazığ\'ın Yurtbaşı beldesinde sel sonrası belediye ekipleri aralıksız çalışıyor

Elazığ'da dün etkili olan sağanak yağıştan dolayı Yurtbaşı'nda yaşanan sel ve su taşkınlarından ardından belediye ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Elazığ'da dün etkisini arttıran sağanak yağış, Yurtbaşı beldesinde sele neden oldu. Yaşanan olayın ardından Belediye Başkanı Nihat Doğan'da dahil olmak üzere tüm personeller ve araçlar vatandaşların sorun yaşamaması için sahaya çıkmıştı. Beldede yaşanan sel olayının ardından ekipler, bugün de saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Selden dolayı karayolunda biriken atıklar, ekipler tarafından temizlenerek yeniden sürücülerin hizmetine açıldı.

Başkan Doğan, dün gece dahil olmak üzere bugün de yapılan çalışmaları yerinde inceledi.