Elazığ Karakoçan'daki Bağin Kaplıcası'nda 3 su samuru cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ Karakoçan'daki Bağin Kaplıcası'nda 3 su samuru cep telefonuyla görüntülendi

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Elazığ Karakoçan\'daki Bağin Kaplıcası\'nda 3 su samuru cep telefonuyla görüntülendi
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Elazığ Karakoçan\'daki Bağin Kaplıcası\'nda 3 su samuru cep telefonuyla görüntülendi
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Elazığ-Tunceli sınırında, Karakoçan'daki Bağin Kaplıcası mevkiinde 3 su samuru birlikte yüzüp oynarken görüntülendi. Su samurlarının bu anları Kenan Çavundur tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Peri Suyu üzerindeki Bağin Kaplıcası mevkiinde görüntülenen 3 su samuru, sularda birlikte yüzüp oynayarak izleyenlere görsel şölen sundu.

Elazığ- Tunceli sınırında, Karakoçan'dan geçen Peri Suyu üzerindeki Bağin Kaplıcası mevkiinde 3 su samuru görüntülendi. Serin sularda birlikte yüzen üç su samuru, zaman zaman suyun yüzeyine çıkarak birbirleriyle oynadı. Doğanın eşsiz güzelliklerini gözler önüne seren bu güzel anlar, görenlerin ilgisini çekti.

Bağin Kaplıcası'nda bulunan Kenan Çavundur, su samurlarının bu keyifli gösterisini cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: İHA
KarakoçanTunceliElazığGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Karakoçan'daki Bağin Kaplıcası'nda 3 su samuru cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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