Elazığ Kovancılar'da İl Özel İdaresi buzağıyı kepçeyle sahibiyle köye ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ Kovancılar'da İl Özel İdaresi buzağıyı kepçeyle sahibiyle köye ulaştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Kovancılar\'da İl Özel İdaresi buzağıyı kepçeyle sahibiyle köye ulaştırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, arazi şartları nedeniyle yeni doğan buzağıyı ve sahibini paletli ekskavatörün kepçesiyle köye taşıdı. Kepçe içinde taşındıkları anlar kameralara yansırken ekiplerin duyarlı davranışı takdir topladı.

Elazığ'da kırsalda çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yeni doğan bir buzağı ve sahibini paletli ekskavatörün kepçesine alarak güvenli şekilde köye taşıdı.

Kovancılar ilçesine bağlı Gökçebel köyü mevkiinde çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri örnek bir davranışa imza attı. Kırsal alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, doğum yapan ineği fark edince harekete geçti. Arazinin şartları nedeniyle yeni doğan buzağının güvenli şekilde taşınması için paletli ekskavatörden yararlanan ekipler, buzağıyı ekskavatörün kepçesine koydu. Sahibi de buzağının yanına oturarak onu tuttu.

Buzağının ve sahibinin kepçe içerisinde taşındığı anlar kameralara yansırken ekiplerin duyarlı davranışı takdir topladı.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiKovancılarGüncelElazığYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Antalya’da aile faciası Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti
Dolmuş durağında silahlı saldırı 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti Dolmuş durağında silahlı saldırı! 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti
15:50
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
15:48
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:14
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 16:09:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Elazığ Kovancılar'da İl Özel İdaresi buzağıyı kepçeyle sahibiyle köye ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android