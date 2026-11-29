Elazığ'ın Sivrice ilçesinde alternatif ürün olarak ekilen zeytinde hasat sürüyor.

Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde tarımcılıkla uğraşan Erhan İnan, birkaç yıl önce gittiği Muğla'dan zeytin ağacı satın alıp memleketine getirdi. Köydeki vatandaşların 'zeytin burada yetişmez' sözlerine aldırış etmeyen İnan, yanında getirdiği 8 ağacı bahçesine dikti. Sabahın erken saatlerinde zeytin tarlasına giren çiftçi, ağaçların altına serdiği naylon ve sırıkla silkme yöntemi sayesinde hasada ulaşan zeytinleri topluyor. İnan, 8 ağaçtan 250 kilogram zeytin elde etti ve alternatif ürün olarak diktiği zeytin ağaçlarının sayısını çoğaltmayı hedefliyor.