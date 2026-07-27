Elbistan'daki Balıklı Göl: Doğa ve Maneviyat - Son Dakika
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Elbistan'daki Balıklı Göl: Doğa ve Maneviyat

Elbistan\'daki Balıklı Göl: Doğa ve Maneviyat
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Kalealtı Mahallesi'ndeki Balıklı Göl, doğal güzelliği ve kutsal balıklarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Mahallesi'nde bulunan Balıklı Göl, doğal güzelliği ve manevi atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Elbistan kırsalındaki Kalealtı Mahallesi'nde yaklaşık 150 metrekare büyüklüğündeki göl, berrak suyu ve içerisinde yaşayan yüzlerce balığıyla bölgenin önemli doğa turizmi noktaları arasında yer alıyor. Halk arasında kutsal kabul edilen balıkların bulunduğu göl, yıl boyunca hem çevre illerden hem de ilçe sakinlerinden ziyaretçi ağırlıyor. Doğal kaynak suyuyla beslenen göl, özellikle yaz aylarında serin havası ve sakin ortamıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

"Şanlıurfa ve Malatya'daki balıklarla aynı"

Bölgeye yaşayan Durdu Türkan, "Ben 57 yaşındayım ve benim bildiğim bu balıklar ne azalır ne de çoğalır. Bir kere zehirlendiler azalmıştı geri aynı seviyeye çoğalmışlardı. Buranın balığı yenmiyor diyebiliriz. Burada 200 insan yaşıyor burada yoksa bir tane balık kalmaz. Şanlıurfa ve Malatya'daki balıklarla aynı" dedi.

Bölgeyi ziyaret eden Oğuzhan Yıldız, "Buranın turizme kazandırılmasını isteriz. Kentimizde bu şekilde bilinmeyen çok fazla yer var" diye konuştu.

"Balıklı Göl olduğunu bilmiyorduk"

Salim Yıldız ise, "Balıklı Göl olduğunu bilmiyorduk şimdi öğrendik. Turizme kazandırılmalı, balık haricinde gölde ördekler de var çok güzel, hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Elbistan, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Elbistan'daki Balıklı Göl: Doğa ve Maneviyat - Son Dakika

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