Ankara tavşanları yeniden hayat buldu: Hedef, üretim ve kadın istihdamı

Elmadağ Belediyesi'nin Renkli Köy Projesi kapsamında oluşturulan Tavşan Bahçesi'nde Ankara tavşanlarının üretimi sürdürülürken projenin kadın istihdamına ve tekstil sektörüne katkı sağlaması hedefleniyor.

Elmadağ'ın ilk yerleşim alanlarından biri olan ve uzun yıllar atıl durumda kalan bölge, Renkli Köy Projesi kapsamında yenilenerek sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Projenin ilk etabında oluşturulan Tavşan Bahçesi'nde Ankara'ya özgü Ankara tavşanlarının üretimi gerçekleştiriliyor. Üç tavşanla başlayan üretim çalışmaları kısa sürede 150 tavşana ulaştı. Tavşan Bahçesi, 7 gün 24 saat boyunca açık şekilde ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Hedefimiz endüstri alanına girmek"

Elmadağ Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan İbrahim Duruoğlu, Renkli Köy Projesi'nin üç etaptan oluştuğunu belirterek, "Renkli Köy alanı dediğimiz yer Elmadağ'ın ilk yerleşkesini oluşturan alandır. Geçtiğimiz dönemlerde kentsel dönüşüm kapsamına alınmış ve hiçbir faaliyet yapılmadan atıl durumda bırakılmıştır. Daha sonrasında belediye başkanımızın öncülüğünde Renkli Köy Projesi kapsamında evler yeniden tadilat yapılarak, yeme içme alanları oluşturularak, yeni bir meydan yapılarak insanların vakit geçirebileceği, eğlenebileceği güzel bir sosyal alan haline dönüştürülmüştür. Tavşan Bahçesi de yine bu etabımızın içerisinde yer alıyor. Güzel bir alan oluşturduk burada. Ankara'ya has Ankara tavşanlarının üretimini burada yapıyoruz. Şu anda üç adetle başladığımız yolculukta 150 sayısına ulaşmış durumdayız. Hedefimiz endüstri alanına girmek, özellikle ilçede istihdam oluşturmak ve kadınlara yönelik iş alanları açmak. Birinci önceliğimiz bunlar. Renkli Köy alanımızın ikinci etabına da Allah nasip ederse başlayacağız. Orada da yine çocuklara yönelik oyun alanları önceliğimiz olacak" diye konuştu.

"İlk hedefimiz Türkiye'ye kazandırmak"

Tavşan Bahçesi'nde görev yapan Gül Alçıkaya ise Ankara tavşanlarının bakımının oldukça hassas olduğunu belirterek, hayvanların fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik durumlarının da büyük önem taşıdığını belirterek, "Tavşanlarımızı Hollanda'dan getirdik. İlk hedefimiz Türkiye'ye kazandırmak, Ankara'ya, Elmadağ'a kazandırmak, yani yaşatmak ve üretmekti. Bunu başardık burada. İkinci hedefimiz endüstri alanında kullanmak. Kadın istihdamını genişletmek şeklinde sürüyor çalışmalarımız. Görsel olarak, şov olarak çok güzel. Ama bir taraftan da bunların tüyleri çok verimli. Tekstil alanında, endüstri alanında geliştirmek ve kadınlara iş imkanı sağlamak" dedi.

"Tavşan sayısı olarak şu an 150'yi bulduk"

Ankara tavşanının çok hassas olduğunu vurgulayan Alçıkaya,"Şimdiye kadar bilinen tavşan bakımlarından çok daha farklı şeylere şahit olduk biz burada. Birçok şeyi tecrübeyle öğrendik. Öncesi olmadığı için. Tabii ben bu konuda eğitim aldım. Bakım, fiziksel bakımları, beslenmesi ama psikolojik anlamda yaklaşmak çok daha bizi geliştirdi ve üretime destek oldu. Bunların stresli olduğunu anlamak gerekiyor. Depresyona girmeden, onları daha doğrusu burada hastalandırmamak ve strese sokmamak ilk amacımız ama kontrol dışı şeyler olduğunda bunu yaşayacak olursak, stresliyken kurtarmak. Depresyona girdiğinde hayata küsüyor, yemeği içmeyi bırakıyor ve buna hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Yemeği içmeyi bıraktığında ölümle sonuçlanıyor. Tavşan sayısı olarak şu an 150'yi bulduk" şeklinde konuştu.

"Çok güzel pamuk gibi tavşanlar"

Yaklaşık 150 Ankara tavşanının bulunduğu Tavşan Bahçesi, ziyaretçilere de açık olarak hizmet veriyor. Vatandaşlar, özel olarak insanlara alıştırılan tavşanları kucaklayıp sevebilirken, çocuklar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Tavşanları çok sevdiğini belirterek ailesiyle birlikte Tavşan Bahçesi'ni ziyaret ettiğini söyleyen 5 yaşındaki ziyaretçi Zümra Adalakca ise, "Çok güzel pamuk gibi tavşanlar, hayvanları çok severim. Tavşanları sevmek için geldim" bilgilerini verdi. - ANKARA