Enez'de kurbağa adamlar deniz dibindeki atıkları temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enez'de kurbağa adamlar deniz dibindeki atıkları temizledi

Enez\'de kurbağa adamlar deniz dibindeki atıkları temizledi
10.06.2026 17:46  Güncelleme: 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Enez ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde araç lastikleri ve plastik atıklar toplandı. Kamu kurumları ve su altı ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çevre bilincine dikkat çekildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde çevre bilincini artırmak ve deniz ekosisteminin korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinde araç lastikleri ve çeşitli plastik malzemeler bulundu.

Edirne'nin Enez ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte kamu kurumları, güvenlik birimleri ve su altı sporları ekipleri ortak bir çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen etkinliğe Enez Kaymakamı Merve Ayık, İl Müdürü Ayşe Sarı, Tarım İl Müdürü İslam Köse başta olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Enez İlçe Tarım Müdürlüğü, Enez Orman İşletme Şefliği ve Enez Liman Başkanlığı yetkilileri katıldı. Özel ekipmanlarla suya inen dalgıçlar, deniz tabanında çevre kirliliğine neden olan atıkları tespit ederek yüzeye çıkardı. Yaklaşık bir saat süren titiz çalışma boyunca deniz dibinde biriken çok sayıda atık malzeme toplandı.

Deniz ekosistemini tehdit eden atıklar toplandı

Dalış çalışmaları sonucunda deniz tabanından çıkarılan çeşitli atıkların deniz canlıları ve ekosistem açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi. Çalışma çerçevesinde deniz dibinden araç lastikleri, plastik atıklar ve çeşitli atık malzemeler çıkarıldı.

Etkinlik sonunda Türk bayrağı açıldı ve denizde görsel şölen oluşturuldu. Etkinlik katılımcılardan tam not aldı. Bu tür etkinliklerin hem doğanın temizlenmesine katkı sunduğu, hem de vatandaşlarda çevre duyarlılığının gelişmesine önemli destek sağladığı belirtildi.

Deniz dibinden çıkarılan atık malzemeler, etkinlik sonrasında Enez Belediyesi ekipleri tarafından teslim alınarak uygun şekilde bertaraf edilmek üzere ilgili tesislere gönderildi. Etkinlik sonunda katılımcılar, temiz denizlerin ve sürdürülebilir çevre korunması için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgularken, çevre farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Denizcilik, Plastik, Edirne, Güncel, Yaşam, Çevre, Kamu, Enez, Son Dakika

Son Dakika Çevre Enez'de kurbağa adamlar deniz dibindeki atıkları temizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı

18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:21:52. #7.13#
SON DAKİKA: Enez'de kurbağa adamlar deniz dibindeki atıkları temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.