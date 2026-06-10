Enez\'de kurbağa adamlar deniz dibindeki atıkları temizledi

Edirne'nin Enez ilçesinde çevre bilincini artırmak ve deniz ekosisteminin korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinde araç lastikleri ve çeşitli plastik malzemeler bulundu.

Edirne'nin Enez ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte kamu kurumları, güvenlik birimleri ve su altı sporları ekipleri ortak bir çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen etkinliğe Enez Kaymakamı Merve Ayık, İl Müdürü Ayşe Sarı, Tarım İl Müdürü İslam Köse başta olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Enez İlçe Tarım Müdürlüğü, Enez Orman İşletme Şefliği ve Enez Liman Başkanlığı yetkilileri katıldı. Özel ekipmanlarla suya inen dalgıçlar, deniz tabanında çevre kirliliğine neden olan atıkları tespit ederek yüzeye çıkardı. Yaklaşık bir saat süren titiz çalışma boyunca deniz dibinde biriken çok sayıda atık malzeme toplandı.

Deniz ekosistemini tehdit eden atıklar toplandı

Dalış çalışmaları sonucunda deniz tabanından çıkarılan çeşitli atıkların deniz canlıları ve ekosistem açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi. Çalışma çerçevesinde deniz dibinden araç lastikleri, plastik atıklar ve çeşitli atık malzemeler çıkarıldı.

Etkinlik sonunda Türk bayrağı açıldı ve denizde görsel şölen oluşturuldu. Etkinlik katılımcılardan tam not aldı. Bu tür etkinliklerin hem doğanın temizlenmesine katkı sunduğu, hem de vatandaşlarda çevre duyarlılığının gelişmesine önemli destek sağladığı belirtildi.

Deniz dibinden çıkarılan atık malzemeler, etkinlik sonrasında Enez Belediyesi ekipleri tarafından teslim alınarak uygun şekilde bertaraf edilmek üzere ilgili tesislere gönderildi. Etkinlik sonunda katılımcılar, temiz denizlerin ve sürdürülebilir çevre korunması için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgularken, çevre farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. - EDİRNE