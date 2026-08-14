Erbaa Belediyesi’nden keneyle mücadeleye halkalı sülün ve kekliklerle destek

Erbaa Belediyesi Keklik ve Sülün Üretim Tesisi'nde yetiştirilen bin halkalı sülün ile 500 kınalı keklik, düzenlenen törenle doğaya salındı.

Erbaa Belediyesi tarafından doğal yaşamın desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yetiştirilen bin halkalı sülün ile 500 kınalı keklik, düzenlenen programla doğaya bırakıldı. Programa Erbaa Kaymakamı Remzi Demir, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve ilçe protokolü katıldı. Özellikle kene ve çeşitli zararlılarla beslenmeleri nedeniyle doğal mücadelede önemli rol üstlenen keklik ve sülünlerin ekolojik dengenin korunmasına ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Programda kafeslerden çıkarılan keklik ve sülünler, protokol üyeleri tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.