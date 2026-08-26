Erzincan'da 2,5 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan merkezde 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.17'de merkez üssü Erzincan olan depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.