Erzincan'da Baraj ve Göletler Dolu - Son Dakika
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Erzincan'da Baraj ve Göletler Dolu

Erzincan\'da Baraj ve Göletler Dolu
12.06.2026 08:14
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Erzincan'da etkili yağışlar, Çadırkaya Barajı ve Çatakdere Göleti'ni yüzde 100 doldurdu.

Erzincan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tercan Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, yağışlar sonrası Tercan ilçesindeki Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin tam doluluğa ulaştığı ifade edildi.

Su kaynaklarının tarımsal üretim ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, suyun verimli kullanılması ve kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, yağışların baraj ve göletlerdeki su seviyelerine önemli katkı sunduğunu belirterek, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan'da Baraj ve Göletler Dolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ebru Kocyigit Ebru Kocyigit:
    güzel güzel ama sıradan adam bundan ne kazanacak bunu bilmek isterdim 0 0 Yanıtla
  • Nazım Photo Nazım Photo:
    yaa bi güzel haber sonunda ya da boşver belki bi ay sonra yine susuz kalırız kim bilir diyim teknoloji var ama suyu koruya biliyor muyuz emin değilim ya çiftçilerin ne yapacağını merak ediyorum bakalım bu sefer tutacak mı 0 0 Yanıtla
  • Ercan Çiçek Ercan Çiçek:
    eskiden böyle haberler çıkınca hemen evlenip çocuk yapardık şimdi su doldu diye mi sevinelim bilemiyorum 0 0 Yanıtla
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