Erzincan'da Deprem Araştırması Başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Deprem Araştırması Başladı

Erzincan\'da Deprem Araştırması Başladı
09.06.2026 14:12
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Erzincan'da deprem riski için saha çalışmaları yapılacak, zemin özellikleri incelenecek.

Erzincan'da deprem kaynaklı risklerin daha iyi anlaşılması amacıyla, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü tarafından Erzincan Havzası genelinde zemin ve sismik özelliklerin belirlenmesine yönelik kapsamlı saha çalışması başlatılacak.

Enstitünün Yer Bilimleri Anabilim Dalı tarafından yürütülecek proje kapsamında, havza genelinde tek istasyon mikrotremor ve standart spektral oran ölçümleri gerçekleştirilecek.

Çalışmada, özellikle kalın alüvyon tabakalarından oluşan havza yapısının deprem dalgaları üzerindeki etkileri incelenecek. Araştırma ile Erzincan Havzası'nın zemin özellikleri ve havza geometrisinin olası bir deprem sırasında yüzeyde meydana gelebilecek sarsıntıları nasıl etkilediğinin ortaya konulması hedefleniyor.

Arazi çalışmalarından elde edilecek veriler doğrultusunda, havza kalınlığı ile zemin büyütmesi arasındaki ilişki değerlendirilecek. Böylece deprem sırasında sismik enerjinin hangi bölgelerde ve ne ölçüde büyütülebileceğine ilişkin bilimsel veriler elde edilecek.

Araştırma sonuçlarının, kentteki yapılaşma politikaları, kentsel dönüşüm çalışmaları ve afet yönetimi planlamalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Projenin ilk saha ölçümleri 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Çalışmalar öncesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü binasında basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda kullanılacak sismik ölçüm cihazları tanıtılacak ve projenin amaçları hakkında bilgi verilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Erzincan, Deprem, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Deprem Araştırması Başladı - Son Dakika

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