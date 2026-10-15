Erzincan'da Girlevik'ten gelen sel restoranları basınca masa ve sandalyeler taşındı - Son Dakika
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Erzincan'da Girlevik'ten gelen sel restoranları basınca masa ve sandalyeler taşındı

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Erzincan\'da Girlevik\'ten gelen sel restoranları basınca masa ve sandalyeler taşındı
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Erzincan'da sağanağın ardından Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'nden çamurlu sel suları aktı ve restoranlarda su baskını oldu. İşletmeciler masa ve sandalyeleri taşırken Erzurum-Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkisi tek yönlü ulaşıma kapatıldı ve sürücüler uyarıldı.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağışın ardından Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'nden çamurlu sel suları akmaya başladı. Beldeki restoranlarda su baskınları yaşanırken işletme sahipleri masa ve sandalyeleri tahliye etmeye başladı.

Kentte etkisini sürdüren sağanak, Çağlayan beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sel sularıyla birlikte Girlevik Şelalesi'nin rengi çamura dönerken, bölgedeki restoranları da su bastı.

İşletme sahipleri, su baskınlarının etkisini azaltmak ve eşyalarını korumak amacıyla masa ve sandalyeleri güvenli alanlara taşımaya başladı.

Öte yandan, Erzurum-Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkisi de sel nedeniyle tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Sürücülerin güzergahtaki yol durumunu takip etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da Girlevik'ten gelen sel restoranları basınca masa ve sandalyeler taşındı - Son Dakika
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