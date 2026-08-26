Erzincan’da kentsel dönüşüm için esnafın görüşleri alınıyor

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Eski Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinledi.

Aksun, Eski Sanayi Sitesi, Hırdavatçılar Çarşısı (Bit Pazarı) ve Buğday Meydanı'nı kapsayan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nda yürütülecek çalışmalar hakkında esnafla istişarelerde bulundu.

Kentsel dönüşüm sürecinin istişare, ortak akıl ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda yürütüleceğini belirten Aksun, esnafın emeğinin ve şehrin ihtiyaçlarının gözetileceğini ifade etti.

Aksun, hedeflerinin Erzincan'ı depreme dayanıklı, güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu kaydetti.